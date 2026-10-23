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Extremistas Ataque armado em igreja na Jordânia deixa sete mortos e 34 feridos Autoridades atribuem a ação a um grupo de extremistas

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas em um ataque armado nesta sexta-feira (23) contra uma igreja no sul da Jordânia, em um episódio incomum de violência contra a comunidade cristã neste reino de maioria muçulmana sunita.

O ministro do Interior, Mazen Al Faraya, afirmou que o ataque foi perpetrado por "um grupo de extremistas".

Os agressores invadiram o recinto de uma igreja ortodoxa grega na localidade de Hammud, na província de Karak, antes de abrir fogo, segundo as autoridades.

"O ataque deixou sete mortos e 34 feridos, dos quais 27 permanecem hospitalizados", detalhou o diretor de segurança pública durante uma coletiva de imprensa.

As forças de segurança iniciaram uma operação para localizar os responsáveis.

Segundo as autoridades, os agressores saíram de um veículo e abriram fogo durante uma procissão fúnebre.

Imagens divulgadas pela televisão pública Al Mamlaka mostraram dois homens armados com pistolas e um terceiro portando uma arma longa antes de abrir fogo.

Uma testemunha declarou à emissora que os agressores dispararam continuamente durante cerca de cinco minutos antes de fugir.

Entre 150 e 200 pessoas estavam dentro ou ao redor da igreja no momento do ataque, acrescentou.

Karak abriga uma importante comunidade cristã na Jordânia, onde os cristãos representam entre 2% e 3% da população.

O presidente libanês, Joseph Aoun, único chefe de Estado cristão do mundo árabe, classificou o ataque como "um atentado terrorista atroz".

"O atentado terrorista contra Karak receberá a resposta mais dura", prometeu, por sua vez, o rei da Jordânia, Abdullah II, em uma mensagem publicada em inglês na rede social X.

O arcebispo greco-ortodoxo da Jordânia afirmou que, se o objetivo do ataque era expulsar cristãos do país, "apenas conseguirá nos fortalecer e nos enraizar ainda mais nesta terra".

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