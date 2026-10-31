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Tragédia Ataque armado em loja de Halloween deixa um morto e seis feridos na Califórnia Incidente ocorreu pouco antes das 20h30 (0h30 de sábado no horário de Brasília) em uma loja da rede Spirit Halloween situada em um centro comercial da cidade de Fairfield

Um ataque a tiros em uma loja de artigos de Halloween no norte da Califórnia deixou um morto e seis feridos na sexta-feira (30), informou a polícia, que ainda não identificou os responsáveis.

O incidente ocorreu pouco antes das 20h30 (0h30 de sábado no horário de Brasília) em uma loja da rede Spirit Halloween situada em um centro comercial da cidade de Fairfield, a cerca de 75 quilômetros de San Francisco.

De acordo com o chefe de polícia de Fairfield, Dan Marshall, uma pessoa morreu e outras seis foram hospitalizadas com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Pelo menos três vítimas estão em estado crítico, acrescentou.

"A cena do crime continua sendo alvo de intensa atividade policial e a investigação segue em andamento neste momento", afirmou Marshall à imprensa no fim da noite de sexta-feira. Ele ressaltou que a polícia ainda não identificou "o suspeito ou os suspeitos".

O ataque ocorreu poucas horas antes do início das celebrações de Halloween nos Estados Unidos, realizadas neste sábado (31).

Marshall informou que não foi decretado confinamento em nenhuma área fora do complexo comercial Solano Town Center.

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