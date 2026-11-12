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Internacional Ataque armado em Washington deixa um morto e quatro feridos Em seguida, o homem disparou pelo menos duas vezes contra os policiais através da porta do apartamento, antes de atirar contra si mesmo. Segundo a polícia, sua morte foi constatada no local

Um homem armado matou uma pessoa e feriu outras quatro em um bairro de classe alta do centro de Washington, nesta quinta-feira (12), antes de se entrincheirar em seu apartamento e tirar a própria vida, informou a polícia.

O ataque a tiros, a 1,5 km da Casa Branca, provocou uma grande mobilização policial na capital dos Estados Unidos, onde veículos das forças de segurança foram vistos chegando ao local em alta velocidade, enquanto helicópteros sobrevoavam a região.

Jeffery Carroll, chefe interino da polícia de Washington, informou a jornalistas que o suspeito matou uma pessoa a tiros e feriu outras quatro em uma academia ao lado de seu apartamento, na região de Logan Circle, antes de se entrincheirar em sua residência.

Em seguida, o homem disparou pelo menos duas vezes contra os policiais através da porta do apartamento, antes de atirar contra si mesmo. Segundo a polícia, sua morte foi constatada no local.

Veículos de comunicação americanos identificaram o autor dos tiros como Matt Lambert, um médico de emergência que mantinha uma disputa com a associação de proprietários de seu edifício por considerar que o imóvel não recebia a manutenção adequada.

Esses veículos publicaram mensagens de uma conta do X vinculada a Lambert nas quais o atirador reclamava de mofo e de outros problemas causados pela água.

A última publicação dessa conta é um "manifesto" no qual são detalhados os problemas de seu apartamento.

Na academia

O chefe de polícia indicou que a vítima fatal foi atingida por um disparo dentro da academia.

Um dos quatro feridos encontrava-se em estado crítico, enquanto a vida dos outros três não corre perigo, segundo Carroll.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, condenou este "ato sem sentido de violência armada" e afirmou que a Casa Branca havia sido informada sobre o incidente.

O ataque ocorreu durante o horário de pico da manhã, provocando um grande caos no trânsito à medida que a polícia bloqueava as ruas da região.

As forças de segurança retiraram alguns moradores do bairro, enquanto outros foram orientados a não sair de casa.

O jornal The Washington Sun citou um frequentador da academia VIDA Fitness, que relatou estar em uma esteira nas instalações quando o ataque começou.

Michael Carney disse que ouviu um "estrondo" e, em seguida, viu alguém no chão da academia que havia sido baleado na cabeça.

"Todo mundo estava se escondendo atrás de vasos e coisas do tipo", explicou Carney.

Os Estados Unidos são frequentemente palco de episódios de violência armada. Milhares de pessoas morrem todos os anos no país, onde há mais armas de fogo em circulação do que habitantes.

A Suprema Corte, de maioria conservadora, debaterá em dezembro o direito dos estados e das autoridades locais de proibir a posse de determinados fuzis semiautomáticos, como o AR-15, uma das armas mais populares do país.

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