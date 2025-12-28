A- A+

AMÉRICA DO SUL Seis pessoas, incluindo um bebê, morrem em ataque armado na praia do Equador O ataque ocorreu na cidade de Puerto López, na província de Manabí, um destino turístico popular para a observação de baleias

Seis pessoas, incluindo um bebê de cerca de dois anos, morreram neste domingo (28) em frente a uma praia turística no sudoeste do Equador durante um ataque armado com fuzis que também deixou três feridos, informou a polícia.

O ataque ocorreu na cidade de Puerto López, na província de Manabí, um destino turístico popular para a observação de baleias, em meio a uma onda de violência neste fim de semana que deixou ao menos nove mortos, segundo a imprensa local.

Por volta das 9h locais (11h de Brasília), vários homens armados com fuzis automáticos, que se deslocaram em um caminhonete e duas motocicletas, chegaram ao calçadão da cidade e abriram fogo contra um grupo de pessoas que se encontravam no local.



Seis pessoas morreram e outras três vítimas feridas, disse à imprensa o coronel William Acurio, comandante da polícia na região. Entre as vítimas há um bebé de “aproximadamente dois anos”, acrescentou.

Após os disparos, os agressores “fugiram”, acrescentou o coronel. A polícia ainda investiga seu paradeiro e as denúncias do ataque. Uma das motocicletas usadas no crime foi encontrada pelas autoridades abandonada.

As primeiras investigações apontam para “disputas internacionais entre estruturas criminosas”, indicou a polícia em comunicado.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, defende uma política dura contra o crime organizado e declarou o país em conflito armado interno contra os grupos criminosos.

Mas, quase dois anos após a militarização do país, a violência não cessa. As chacinas e confrontos armados em bairros e espaços públicos são habituais, e o país encerrará o ano com uma taxa de homicídios recorde de 52 por cada 100 mil habitantes, segundo o Observatório do Crime Organizado.

O Equador ganhou protagonismo no narcotráfico internacional por sua localização estratégica, como porta de saída da cocaína colombiana e peruana que é vendida na Europa e nos Estados Unidos.

Veja também