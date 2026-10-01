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Crime Ataque com arma branca em escola do México deixa um morto e três feridos Dois ex-alunos foram presos após ataque que deixou uma funcionária morta e três feridos

Dois jovens de 18 anos atacaram uma escola no México, onde mataram a subdiretora e feriram outras três pessoas com facas e, supostamente, algum tipo de explosivo, informou o promotor local nesta quinta-feira (1º).

Os agressores são dois ex-alunos da escola, localizada na cidade de Torreón, no estado de Coahuila, que faz fronteira com os Estados Unidos.

"Trata-se claramente de um ataque brutal", disse o promotor estadual, Federico Fernández, a jornalistas, acrescentando que descartava o uso de armas de fogo "por enquanto".

Segundo o oficial, os jovens invadiram as instalações e atacaram primeiro a equipe administrativa e depois alguns alunos. Após o ataque, ambos foram presos.

"O motivo que indicaram preliminarmente foi uma questão de animosidade pessoal contra a escola", afirmou Fernández.

O promotor detalhou que, além de armas brancas, os agressores supostamente usaram "algum tipo de fogos de artifício", mas não explosivos de alta potência.

Ele indicou que pelo menos um dos feridos está em "estado grave".

No México, um país assolado pela violência do crime organizado, ataques a escolas são muito raros, ao contrário do que ocorre em seu vizinho, os Estados Unidos.

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