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GUERRA

Ataque com drone a depósito de combustível provoca incêndio em aeroporto do Kuwait

Informação foi confirmada pela Autoridade de Aviação Civil do Kuwait

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Novo ataque no conflito que envolve o Oriente MédioNovo ataque no conflito que envolve o Oriente Médio - Foto: Jack Guez / AFP

Um depósito de combustível do Aeroporto Internacional do Kuwait pegou fogo depois de ter sido alvo de um ataque com drone, informou nesta quarta-feira (25, noite de terça no Brasil) a Autoridade de Aviação Civil do emirado.

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“Segundo as informações preliminares, os danos limitam-se a prejuízos materiais e não houve vítimas”, escreveu a autoridade na rede social X.

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