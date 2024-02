A- A+

Ataque em Bagdá Ataque com drone atinge veículo em Bagdá Uma segunda fonte de segurança que confirmou o ataque assegurou que "um líder da Hashd al-Shaabi"

Um ataque com drone, nesta quarta-feira (7), atingiu um veículo no leste de Bagdá, capital do Iraque, declararam à AFP duas fontes de segurança, em um contexto regional muito tenso marcado pelos ataques americanos a grupos armados pró-Irã.

"Um drone disparou três foguetes contra um veículo 4X4" no bairro de Mashtal, no leste de Bagdá, disse à AFP uma fonte de segurança que falou sob condição de anonimato.

Uma segunda fonte de segurança que confirmou o ataque assegurou que "um líder da Hashd al-Shaabi", uma aliança de ex-milicianos aliada ao Irã e integrada às forças regulares iraquianas, viajava nesse carro.

