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Guerra Ataque com drone perto da central nuclear ucraniana controlada pela Rússia deixa um morto Central é um dos principais pontos de bloqueio nas negociações estagnadas para tentar acabar com a guerra

Um funcionário da central nuclear ucraniana de Zaporizhzhi, situado em território controlado pela Rússia, morreu em um ataque de drone ucraniano, anunciou nesta segunda-feira (27) a administração russa da usina.

A central nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa, foi tomada pelas forças russas em 2022. Desde então, Rússia e Ucrânia trocaram acusações sobre o risco de uma catástrofe nuclear com os ataques ao redor da instalação.

“Hoje (segunda-feira), um motorista morreu em um ataque de drone das Forças Armadas da Ucrânia contra a área de transporte da central nuclear de Zaporizhzhia”, afirmou o departamento de imprensa da usina no Telegram.

A central é um dos principais pontos de bloqueio nas negociações estagnadas para tentar acabar com a guerra.

A empresa nuclear estatal ucraniana Energoatom informou no domingo que "a linha de transmissão de energia da usina foi desconectada, o que a deixou no modo de blecaute" durante uma hora e meia.

"Este é o 15º avanço na central de Zaporizhzhia desde a sua ocupação. Cada incidente do tipo aumenta significativamente os riscos para a segurança nuclear e radiológica, não apenas para a Ucrânia, mas para a Europa em geral", acrescentou a empresa.

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