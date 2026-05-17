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conflito Ataque com drone perto de central nuclear dos Emirados provoca incêndio; AIEA expressa preocupação Não houve feridos, nem provocou o aumento da radioatividade, anunciaram as autoridades de Abu Dhabi

Um ataque de drone nas imediações da usina nuclear de Barakah, nos Emirados Árabes Unidos, provocou um incêndio, mas não deixou feridos, nem provocou o aumento da radioatividade, anunciaram as autoridades de Abu Dhabi neste domingo (17).

As autoridades "atuaram após um incêndio registrado em um gerador de energia elétrica localizado fora do perímetro interno da usina nuclear de Barakah (...) como resultado de um ataque de drone", informou o governo de Abu Dhabi nas redes sociais.

"Não há relatos de feridos e não foi observado nenhum impacto nos níveis de segurança radiológica", acrescentou.

A central entrou em operação em 2020 e fica 200 quilômetros ao oeste de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, perto da fronteira com a Arábia Saudita e o Catar.

A unidade fornece até 25% das necessidades de energia elétrica do país rico em petróleo, informou em 2024 a empresa estatal Emirates Nuclear Energy Company.

"A Autoridade Federal de Regulamentação Nuclear (FANR) confirmou que o incêndio não afetou a segurança da central, nem a disponibilidade de seus sistemas essenciais, e que todas as unidades operam normalmente", acrescentou o governo.

Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), condenou o ataque e expressou "profunda preocupação".

"Qualquer atividade militar que ameace a segurança nuclear é inaceitável", escreveu na rede social X.

Os Emirados Árabes Unidos foram o segundo país da região a construir uma usina nuclear, depois do Irã, e o primeiro do mundo árabe.

O comunicado do governo não afirma de onde o drone foi lançado, mas os Emirados Árabes Unidos acusaram recentemente o Irã de estar por trás dos ataques contra sua infraestrutura de energia e econômica.

Teerã lançou ataques de retaliação em toda a região depois que os Estados Unidos e Israel bombardearam seu território em 28 de fevereiro.

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