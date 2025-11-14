Sex, 14 de Novembro

GUERRA

Ataque com drones e mísseis russos em Kiev mata 6 pessoas e fere pelo menos 35

Os esforços diplomáticos liderados pelos EUA este ano para interromper os combates até agora não surtiram efeito

carros destruídos no local de um ataque aéreo em Chornomorsk, região de Odessa, durante a invasão russa da Ucrânia.carros destruídos no local de um ataque aéreo em Chornomorsk, região de Odessa, durante a invasão russa da Ucrânia. - Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia / Divulgação / AFP

A Rússia lançou um grande bombardeio de mísseis e drones sobre Kiev na madrugada desta sexta-feira, 14, matando seis pessoas, deixando buracos enormes em prédios de apartamentos e provocando incêndios, enquanto o som das explosões ecoava pela cidade e iluminava o céu durante a noite. Uma mulher grávida estava entre as 35 pessoas feridas até o momento, segundo informaram autoridades ucranianas.

A Rússia usou pelo menos 430 drones e 18 mísseis no ataque noturno, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O país tem travado uma campanha aérea devastadora contra a Ucrânia desde sua invasão ao país vizinho há quase quatro anos. Os esforços diplomáticos liderados pelos EUA este ano para interromper os combates até agora não surtiram efeito.

O ataque aéreo de sexta, que também teve como alvo a cidade de Odessa, no sul, e Kharkiv, no nordeste, foi direcionado principalmente a Kiev, onde drones e mísseis atingiram prédios residenciais altos, de acordo com Zelensky.

Foi "um ataque especialmente calculado para causar o máximo de danos possível às pessoas e aos civis", disse em postagem no Telegram.

Moscou nega ter atacado áreas civis, com o Ministério da Defesa russo afirmando na sexta-feira que realizou um ataque noturno contra "instalações militares-industriais e energéticas" da Ucrânia. O ataque foi o maior contra Kiev em quase três semanas. Os ataques aéreos russos mais recentes tiveram como alvo a infraestrutura elétrica em todo o país antes dos meses rigorosos de inverno.

A Ucrânia usou seus sistemas de defesa aérea Patriot, fabricados nos Estados Unidos, para repelir o ataque e derrubou 14 mísseis, disse Zelensky. O líder ucraniano pediu aos apoiadores estrangeiros que enviassem mais desses sofisticados sistemas.

Autoridades de defesa europeias reunidas em Berlim nesta sexta prometeram manter seu apoio à Ucrânia. O ministro da Defesa ucraniano, Denys Shmyhal, participou da reunião remotamente.

Fonte: Associated Press

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

