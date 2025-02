A- A+

América Latina Ataque com explosivos deixa 17 feridos na Colômbia, incluindo três crianças e adolescentes As autoridades, até o momento, não deram informações sobre os responsáveis pelo ataque

Um ataque com explosivos contra uma delegacia de polícia no sudoeste da Colômbia deixou 17 feridos nesta segunda-feira (24), entre eles dois policiais e três menores de idade, informaram as autoridades locais.

A explosão ocorreu no município rural de Morales, no departamento de Cauca, onde "um artefato explosivo, possivelmente uma moto-bomba, explodiu a poucos metros da delegacia, deixando 17 pessoas feridas", afirmou Octavio Guzmán, governador do departamento, na rede social X.

Entre as vítimas está "uma menina de sete anos que precisou ser transferida com urgência devido à gravidade de seus ferimentos, assim como dois jovens com estilhaços no rosto", disse o governador. Dois policiais também ficaram feridos e estão sendo transferidos para receber atendimento médico, acrescentou.

O prefeito de Morales, Óscar Yamit Guachetá, publicou um vídeo no X com imagens de crianças uniformizadas fugindo do ataque, junto com dezenas de pessoas tentando se afastar do local coberto por fumaça após a explosão. "Tenho crianças feridas", escreveu ele, sem dar mais detalhes.

As autoridades, até o momento, não deram informações sobre os responsáveis pelo ataque.

Esse município de 40 mil habitantes, localizado a três horas da cidade de Cali, é dominado por rebeldes do chamado Estado-Maior Central (EMC) que rejeitaram o histórico acordo de paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha das Farc.

Morales tem sido palco de ataques semelhantes nos últimos anos. O EMC estava em negociações de paz com o governo de Petro, mas se dividiu em 2024, quando a facção liderada por Iván Mordisco abandonou os diálogos e aumentou a pressão violenta contra as forças estatais. Outra facção, sob o comandante conhecido como Calarcá, mantém um canal aberto com o governo.

Após o rompimento dos diálogos com Mordisco, o Estado retomou operações militares contra esse grupo no departamento de Cauca, seu principal reduto.

