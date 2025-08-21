A- A+

Narcotráfico Ataque com explosivos deixa um morto e dez feridos em base aérea da cidade de Cali, Colômbia A terceira maior cidade do país, a mais importante da região do Pacífico, sofre uma ofensiva de guerrilhas e grupos narcotraficantes que disputam o lucrativo negócio da droga

Um ataque com explosivos perto de uma base aérea na cidade de Cali deixou um morto e dez feridos, em meio à pior onda de violência da última década na Colômbia, segundo um balanço preliminar da polícia.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos em chamas, pessoas feridas no chão e gente fugindo desesperada em meio ao som de alarmes e gritos.

A terceira maior cidade do país, a mais importante da região do Pacífico, sofre uma ofensiva de guerrilhas e grupos narcotraficantes que disputam o lucrativo negócio da droga.

Veja também