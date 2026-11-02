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américa do sul Ataque com explosivos perto de base militar na Colômbia deixa 4 mortos O presidente classificou os ataques mais recentes como "covardes atentados narcoterroristas"

Um ataque com explosivos atribuído a dissidentes das Farc matou quatro pessoas no oeste da Colômbia, entre elas um bebê de dois meses, informou nesta segunda-feira (2) o Ministério da Defesa.

Desde que chegou ao poder, em agosto, o presidente de direita Abelardo de la Espriella promove uma ataque contra acampamentos guerrilheiros, que já deixou dezenas de mortos, entre eles pelo menos oito menores de idade.

Paralelamente, os grupos armados lideraram ataques com explosivos. Na última semana, ocorreram pelo menos quatro atentados. Em um deles, um policial morreu.

"Esses crimes não ficarão impunes!", escreveu De la Espriella na rede social X.

O presidente classificou os ataques mais recentes como “covardes atentados narcoterroristas”.

O atentado mais recente ocorreu na noite de domingo, no município de Planadas, no sul do departamento de Tolima, nas proximidades de uma base militar.

O Ministério da Defesa atribuiu as explosões aos “integrantes da estrutura Gerónimo Galeano”, um grupo dissidente das Farc, guerrilha que assinou um acordo de paz em 2016.

Um caminhão carregado de explosivos explodiu e causou danos a um hospital e a várias residências, informou o prefeito de Planadas, Juan Camilo Hueje. As ruas cobertas de escombros.

“Com profunda tristeza, informo que o atentado em Planadas deixou um saldo preliminar de quatro mortos, entre eles um bebê de apenas dois meses de vida”, escreveu no X a governadora de Tolima, Adriana Matiz.

Em um vídeo, uma mulher aparece gritando desesperadamente, enquanto um homem retira dos escombros um pequeno corpo envolto em um cobertor.

Intensificaremos as operações

A explosão deixou 17 pessoas feridas, segundo o Ministério da Defesa, que invejou um hospital de campanha para prestar atendimento às vítimas.

As imagens mostram pessoas ensanguentadas e caídas em meio a blocos de pedra.

“Foi um ato vil e condenações que rejeitamos com absoluta veemência”, escreveu Matiz no X. “Atacar a população civil, nossos soldados e as famílias de Tolima é cruzar uma linha que não vamos tolerar”, acrescentou.

De la Espriella anunciou que intensificará o combate aos grupos criminosos.

“Continuaremos com os bombardeios contra alvos militares legítimos, intensificaremos as operações especiais e avançaremos na retomada das pulverizações, conforme a lei”, afirmou o presidente.

Segundo Hueje, além do caminhão com explosivos, também foram vistos drones que "sobrevoavam" a área urbana de Planadas. Esses equipamentos são cada vez mais utilizados por grupos armados na Colômbia.

Na sexta-feira, De la Espriella tentou a militarização de Cúcuta, principal cidade da fronteira com a Venezuela, devido ao aumento dos atentados.

Em setembro, ele mobilizou as forças militares na turística Santa Marta após uma onda de ataques a estabelecimentos comerciais e veículos, desencadeada por uma organização criminosa ligada ao narcotráfico.

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