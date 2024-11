A- A+

Ataque na China Ataque com faca deixa 8 mortos e 17 feridos em escola na China O ataque aconteceu na província de Jiangsu

Oito pessoas morreram esfaqueadas e 17 ficaram feridas neste sábado em uma escola profissionalizante no leste da China, informou a polícia, que atribuiu o ataque a um estudante frustrado por ter sido reprovado nos exames de graduação.

O ataque aconteceu no final da tarde no Instituto Profissional de Arte e Tecnologia de Wuxi, na província de Jiangsu, segundo a polícia da cidade de Yixing, cenário da tragédia.

"Às 18H30 (7H30 de Brasília), aconteceu um ataque com arma branca no Instituto Profissional de Artes e Tecnologia de Wuxi, que deixou oito mortos e 17 feridos", afirmou a força de segurança em um comunicado.

O suposto autor do massacre, um estudante de 21 anos do estabelecimento, foi "detido no local".

O suspeito, frustrado "por ter sido reprovado nos exames de graduação e insatisfeito com a remuneração de seu estágio, voltou à escola para mostrar sua irritação e cometer os assassinatos", afirma o boletim policial, segundo o qual o jovem "confessou tudo".

A China é um país considerado seguro, mas nos últimos meses foram registrados vários ataques de grande repercussão.

Na segunda-feira passada, um homem matou 35 pessoas e feriu 43 pessoas ao atropelar uma multidão na cidade de Zhuhai, no sul do país.

No mês passado, um homem esfaqueou três pessoas até a morte e feriu outras 15 em um supermercado em Xangai. Em setembro, um estudante japonês foi morto a facadas em Shenzhen (sul).

