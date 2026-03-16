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MATA SUL DE PERNAMBUCO Ataque com faca deixa alunas feridas em escola estadual de Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco Agressão aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 7h20

Um ataque com faca assustou estudantes da Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, no bairro dos Lotes, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O ato de violência aconteceu nesta segunda-feira (16) e deixou duas estudantes feridas.

Tudo aconteceu por volta das 7h20, quando um adolescente de 14 anos, que é aluno da unidade, teria atacado duas meninas dentro da escola. A mais gravemente ferida levou quatro golpes nas costas. Já a segunda vítima foi ferida na cabeça. Uma outra aluna desmaiou e foi atendida ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse que foi acionado por volta das 7h27. A primeira vítima, identificada pela inicial L, teve cortes mais profundos. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Jailton Messias de Souza Albuquerque, localizado no Engenho Alegre, também em Barreiros.

Na área vermelha, passou por procedimentos e aguarda transferência para uma outra unidade hospitalar de referência. A segunda estudante também passou por procedimento médico.

O adolescente que teria cometido o ataque foi levado pela Polícia Militar de Pernambuco. Fontes próximas à escola dizem que ele vinha sofrendo bullying na instituição e havia ameaçado levar a arma branca para confronto.

Ele saiu da escola com o rosto coberto por uma camisa e entrou em uma viatura policial rumo à Delegacia de Barreiros. Acionada, a corporação ainda não emitiu resposta.

A Polícia Civil de Pernambuco afirmou, por meio de nota, que está investigando o caso. Já a Secretaria de Educação do estado ainda não se pronunciou.

Governadora acompanha caso

Por meio de nota divulgada nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra (PSD) disse que está acompanhando a situação, que "está sob controle e as vítimas estão fora de perigo".

"Em Pernambuco, escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência. Estou acompanhando as ações da polícia no triste episódio envolvendo 4 adolescentes, sendo 3 delas vítimas de violência dentro de uma escola estadual de Barreiros, na Mata Sul", afirmou Raquel.

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