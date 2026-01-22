Qui, 22 de Janeiro

Mundo

Ataque com faca deixa seis feridos em manifestação curda na Bélgica

Foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio, e não por terrorismo, detalhou a polícia

O ataque ocorreu à noite em frente à Ópera da Antuérpia, onde a manifestação estava sendo realizadaO ataque ocorreu à noite em frente à Ópera da Antuérpia, onde a manifestação estava sendo realizada - Foto: Pixabay

Seis pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (22) na Bélgica, duas em estado grave, em um ataque a faca durante uma manifestação curda na Antuérpia, informou à AFP um porta-voz da polícia local.

O ataque ocorreu à noite em frente à Ópera da Antuérpia, onde a manifestação estava sendo realizada.

As vítimas foram hospitalizadas e quatro indivíduos foram detidos, acrescentou o porta-voz, sem poder confirmar até agora o número e a motivação dos agressores.

"A manifestação transcorria de forma calma e sem incidentes. Muitas famílias, mulheres, jovens e crianças estavam presentes. Quando a manifestação estava se dispersando, os manifestantes curdos foram atacados por um grupo de homens", afirmou um comunicado da NavBel, o conselho das comunidades curdas da Bélgica.

"Esses homens haviam se infiltrado na manifestação e sacaram facas de surpresa", para então começarem a esfaquear os manifestantes, declarou a NavBel.

Foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio, e não por terrorismo, detalhou a polícia.

A manifestação foi organizada em apoio aos curdos da Síria, onde o governo do país começou a desalojar os combatentes curdos de sua região autônoma instalada no nordeste do território.

