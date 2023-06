A- A+

FRANÇA Ataque com faca em parque infantil na França deixa cinco feridos, entre eles quatro crianças Homem tentou fugir mas foi preso; crime ocorreu no centro de Annecy

Um homem feriu pelo menos cinco pessoas com uma faca, incluindo quatro crianças pequenas, em um parque em Annecy, no leste da França, e foi rapidamente preso pela polícia. Segundo testemunhas ouvidas pela TV BFM, o homem, de nacionalidade síria e radicado na Bélgica, tentou fugir do local e agrediu um idoso antes de ser detido. O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou no Twitter um "ataque de covardia absoluta".

"A nação está em choque", escreveu Macron. "Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergência mobilizados".

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

O suspeito é um homem de nacionalidade síria, radicado na Suécia há dez anos, onde obteve o status de refugiado em abril deste ano. Ele nasceu em 1991, segundo o jornal Le Monde.

"Várias pessoas, incluindo várias crianças, foram feridas por um indivíduo armado com uma faca em uma praça com jardins em Annecy. O indivíduo foi preso", tuitou o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin.

O ataque ocorreu perto da Pont des Amours, por volta das 9h45 (horário local), segundo a prefeitura de Haute-Savoie. A região faz parte do Pâquier, um parque localizado às margens do Lago Annecy, com vários parques infantis e uma escola, a poucos metros da prefeitura.

Nas imagens obtidas pela BFM-TV mostram ele tentando fugir do local mas é detido quatro minutos depois do crime.

Attaque au couteau à Annecy: l'agresseur a été interpellé en 4 minutes pic.twitter.com/NwZnbl7UXo — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2023

