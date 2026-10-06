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Tragédia Ataque com faca na escola de Istambul deixa uma aluna morta e sete feridas "Perdemos uma das alunas" no ataque ocorrido no início da manhã em uma escola de Basaksehir, no noroeste da cidade, declarou o ministro da Educação, Yusuf Tekin

Uma adolescente matou uma aluna e feriu outras sete nesta terça-feira (6) durante um ataque com faca em uma escola de Istambul, afirmou o ministro turco da Educação, Yusuf Tekin.

“Perdemos uma das alunas” no ataque ocorrido no início da manhã em uma escola de Basaksehir, no noroeste da cidade, declarou o ministro.

A polícia detectou uma suposta agressora, de 15 anos.

"Uma das alunas, Eslem Sare Bulut, que estava recebendo o tratamento, morreu apesar de todos os esforços realizados. As outras sete alunas feridas continuaram hospitalizadas", informou o Ministério do Interior da Turquia na rede social X.

O governador de Istambul, Davut Gul, indicou que a agressora esfaqueou os jovens “indiscriminadamente” e entrou na escola usando o uniforme escolar.

“Ela mora no mesmo bairro, mas estuda em outra escola”, acrescentou.

O país ficou abalado este ano por dois ataques fatais em instituições de ensino, ocorridos consecutivamente em abril.

Um deles aconteceu em uma escola, onde um adolescente de 14 anos em Kahramanmaras (sul) matou um professor e, em seguida, nove crianças de 10 e 11 anos. O autor, filho de um policial aposentado, foi morto no local.

Este ataque, o pior já ocorrido num ambiente escolar na Turquia, levou à destituição do vice-ministro da Educação.

O outro episódio aconteceu um dia antes na província de Sanliurfa (sudeste), onde um ex-aluno abriu fogo em sua escola e feriu 16 pessoas antes de tirar a própria vida.

No mês passado, um adolescente abriu fogo em frente a uma escola no oeste da Turquia, ferindo 11 alunos, três deles gravemente, antes de ser detido.

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