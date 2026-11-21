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guerra Ataque com míssil à cidade natal de Zelensky mata 2 e deixa dezenas de feridos O ataque provocou quatro incêndios e danificou cerca de 25 prédios residenciais, um hospital, escolas e uma instalação industrial

Um ataque russo ao centro da cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, matou duas pessoas e feriu outras 60. Um menino de 7 anos e uma mulher de 20 anos morreram no ataque desta noite. 60 pessoas ficaram feridas, incluindo seis crianças.

O ataque provocou quatro incêndios e danificou cerca de 25 prédios residenciais, um hospital, escolas e uma instalação industrial, além de empresas e veículos, disseram autoridades locais.

A agressão com mísseis ocorreu horas depois de dois mísseis russos e um suposto drone terem caído na Polônia, no que o primeiro-ministro do país disse ser provavelmente uma provocação, programada para coincidir com exercícios militares europeus em seu território para uma possível missão pós-guerra na Ucrânia.

O ataque se encaixa no padrão das fortes respostas de Moscou a ações ucranianas de grande repercussão, como as ocorridas nesta semana contra a Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia anexada ilegalmente.

Em outra parte da Ucrânia, 11 pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas quando um drone russo atacou um prédio residencial de cinco andares na região de Kharkiv, informou, também neste sábado, o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia Outra pessoa ficou ferida em um ataque russo à capital, Kiev, segundo o órgão.

Na Rússia, autoridades locais disseram que ataques de drones ucranianos feriram três pessoas nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod.

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