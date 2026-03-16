Guerra no Oriente Médio
Ataque com míssil deixa um morto em Abu Dhabi
Autoridades da capital dos Emirados Árabes responderam ao incidente contra cidadão palestino
Um civil morreu nas imediações da capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi, quando um míssil atingiu seu veículo nesta segunda-feira (16), informaram as autoridades, enquanto o Irã prossegue com os ataques no Golfo após a explosão dos Estados Unidos e de Israel.
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“As autoridades do Emirado de Abu Dhabi responderam a um incidente na área da Bahia que envolveu o impacto de um míssil contra um veículo civil, o que resultou na morte de um cidadão palestino”, afirmou o Escritório de Imprensa de Abu Dhabi em um comunicado.