Ataque contra armazém de agência da ONU em Gaza deixa vários feridos

Um dos armazéns da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) em Rafah foi atingido nesta quarta-feira (13) por um ataque que deixou "muitos feridos", disse a organização.

"Podemos confirmar que um armazém e centro de distribuição da UNRWA em Rafah foi atingido", disse Juliette Touma, porta-voz da agência da ONU, à AFP, e citou "muitos feridos".





"Não temos mais informações neste momento sobre o que aconteceu exatamente ou quantos funcionários da UNRWA foram afetados", acrescentou.

O Ministério da Saúde do Hamas no território palestino indicou, por sua vez, que quatro pessoas morreram no "bombardeio" do armazém daquela cidade do sul da Faixa de Gaza.

Um fotógrafo da AFP observou vítimas levadas ao hospital Al Najjar, em Rafah, e pelo menos uma foi identificada pelos presentes como funcionária da ONU.

