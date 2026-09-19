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Conflito Ataque contra delegacia no norte do Paquistão deixa 31 mortos Mais de 100 pessoas ficaram feridas no ataque dos militantes e no atentado suicida, informou uma fonte policial à AFP

Pelo menos 31 pessoas morreram, incluindo 16 agentes das forças de segurança, em uma explosão e ataque a tiros contra uma histórica sede policial no noroeste do Paquistão na sexta-feira (18), informaram as autoridades neste sábado.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas no ataque dos militantes e no atentado suicida, informou uma fonte policial à AFP.

Os criminosos invadiram na tarde de sexta-feira o complexo Old Police Lines de Kohat, uma cidade na província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, cenário de uma campanha violenta do grupo islamista Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP).

O complexo policial abriga escritórios do Departamento de Combate ao Terrorismo (CTD), da Unidade Especial e de outras divisões.

"Vários militantes continuam entrincheirados na área da Unidade Especial do Complexo Policial de Kohat", disse o policial à AFP sob a condição de anonimato.

O Paquistão atribui o aumento dos ataques na região à atividade de grupos armados procedentes do Afeganistão, o que provocou uma crise diplomática que resultou em um conflito armado em junho.

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, atribuiu o ataque ao TTP e afirmou que a eliminação do grupo "é essencial para a segurança nacional".

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