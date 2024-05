A- A+

Mundo Ataque contra hospital no sudoeste da China deixa 2 mortos e mais de 20 feridos Os feridos recebem atendimento no hospital, afirmaram as autoridades

Duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas em um ataque com faca nesta terça-feira (7) em um hospital no sudoeste da China, informaram as autoridades locais.

A polícia local informou na tarde desta terça-feira que prendeu um suspeito que descreveu como um homem originário de uma cidade próxima.

Imagens publicadas pelo site de notícias The Paper mostram um homem apontando uma faca para outro indivíduo no saguão de um hospital.

Os ataques violentos são raros na China, país onde a posse de armas de fogo pelos cidadãos é proibida.

Nos últimos anos, no entanto, foram registrados vários ataques com facas.

Em agosto, duas pessoas morreram e sete ficaram feridas em Yunnan em um ataque com faca executado por um homem com transtornos mentais.

Um mês antes, seis pessoas morreram e uma ficou ferida em um ataque com faca em um jardim de infância na província de Guangdong, sul do país.

