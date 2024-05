Ataque contra província de Kharkiv pode ser 'primeira onda' de ofensiva russa, diz Zelensky

A- A+

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta sexta-feira (17), em entrevista exclusiva à AFP, que a operação terrestre lançada por Moscou na semana passada na província de Kharkiv pode ser o primeiro passo de uma nova ofensiva russa.

Esta ofensiva "poderia consistir em várias ondas. Houve uma primeira onda" na província de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, indicou Zelensky aos jornalistas da AFP, no momento em que as tropas de Moscou conseguiram seus maiores avanços territoriais desde o fim de 2022.

Zelensky assinalou que a situação na província, onde a Rússia tomou diversos vilarejos fronteiriços, estava "controlada", mas "não estabilizada", depois que a Ucrânia enviou reforços.

O presidente ucraniano também assinalou que as tropas russas haviam avançando entre cinco e dez quilômetros ao longo da fronteira nordeste antes de serem interrompidas pelas forças ucranianas.

"Não diria que é um grande sucesso" para a Rússia, disse Zelensky.

Mas acrescentou: "Temos que manter a sobriedade e compreender que eles estão entrando cada vez mais em nosso território. E não o contrário. E essa ainda é a vantagem deles."

A Rússia começou esta última ofensiva em 10 de maio, forçando milhares de pessoas a abandonarem suas casas na medida em que as tropas russas atacavam vilarejos ao longo da fronteira e conquistavam seus maiores ganhos territoriais na Ucrânia desde o fim de 2022.

Ao comentar pela primeira vez sobre esta última ofensiva durante visita à China nesta sexta, o presidente russo, Vladimir Putin, assinalou que o movimento das tropas russas era uma resposta aos bombardeios ucranianos contra regiões fronteiriças na Rússia.

"Eu disse publicamente que, se isso continuar, seremos forçados a criar uma zona de segurança", disse Putin.

Quando perguntado sobre se a Rússia tinha planos de capturar a cidade de Kharkiv, que tem mais de um milhão de habitantes, Putin afirmou: "Quanto a Kharkiv, não existem tais planos até hoje."

Mas Zelensky apontou que as forças russas "querem atacar" a cidade, embora percebam que isso seria "muito difícil".

"Eles entendem que temos forças que vão lutar por bastante tempo", disse o líder ucraniano.

Zelensky também assinalou que a Ucrânia e seus aliados ocidentais não podem mostrar fraqueza e pediu o envio de duas baterias de mísseis Patriot para defender os céus sobre a província de Kharkiv e mostrar resiliência perante Moscou.

"Eles são como uma fera... Se sentirem uma fraqueza em algum lugar nessa direção, eles seguirão em frente", frisou.

