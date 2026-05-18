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Investigação

Ataque contra secretária da Mulher do Cabo foi forjado, diz polícia; atirador é pai de motorista

Carro em que Aline Melo estava como passageira foi alvo de tiros na noite de 27 de março

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Aline Melo estava como passageira no carro alvo de tiros na noite de 27 de marçoAline Melo estava como passageira no carro alvo de tiros na noite de 27 de março - Foto: TV Globo/Reprodução

A Polícia Civil de Pernambuco concluiu que foi forjado o ataque contra a secretária da Mulher da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, ocorrido em março deste ano. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (18).

A caminhonete em que Aline Melo estava como passageira foi alvo de tiros na noite de 27 de março, na rodovia estadual PE-28. Na ocasião, o veículo ficou com marcas de dois disparos. A gestora e seu motorista não ficaram feridos, e Aline, à época, disse que o caso poderia ter sido motivado por violência de gênero.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Segundo a delegada Myrthor Andrade, titular da 14ª Delegacia de Polícia de Homicídios (14ª DPH), o atirador, que estava em uma motocicleta no momento dos disparos, é o pai do motorista da secretária. Imagens mostram o momento em que o atirador e as supostas vítimas se encontraram momentos antes dos tiros.

As investigações iniciaram após a secretária e o motorista registrarem um boletim de ocorrência para relatar a tentativa de homicídio sofrida na PE-28.

"Eles contaram que saíram do local de trabalho e o destino final seria Gaibu. Antes de pegar a PE-28, passaram por uma obra, mas não desceram do carro. Eles disseram que não mantiveram contato com ninguém, foram direto para a estrada sentido Gaibu", informou a delegada.

Secretária da Mulher do Cabo é alvo de ataque a tiros em rodoviaVeículo ficou com marcas de tiros | Foto: Redes Sociais/Reprodução

Em depoimento, o motorista relatou, ainda, que percebeu uma moto com faróis de LED tentando ultrapassar pelo acostamento.

"Ele disse que ignorou, achando que seria um 'doido' na estrada. E mais na frente escutou o primeiro disparo, quando alertou a passageira [secretária] para que ela se abaixasse, e escutaram um segundo disparo de arma de fogo", informou a delegada.

Diante do ocorrido, a equipe de investigação tentou buscar imagens de câmeras de segurança do trecho que pudessem ter flagrado a ação e a placa da moto usada no crime. Uma das câmeras flagrou o momento em que uma moto com as mesmas características da usada pelo suspeito está parada no início da PE-28.

"Logo em seguida, o veículo onde estavam essas duas vítimas também parou e eles conversaram, interagiram durante 17 segundos. Nesse meio tempo, chegou a notícia para a equipe de investigação da delegacia que o pai do motorista teria uma moto com características parecidas", relatou a delegada.

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O pai foi levado à unidade policial para prestar depoimento e, inicialmente, informou não ter feito o percurso do crime, e que só teria saído até a delegacia após saber da tentativa de homicídio contra o filho.

"Diante desse primeiro depoimento e das imagens que a gente captou desse prévio encontro, os três foram convidados novamente à delegacia, intimados para prestar esclarecimento. O motorista, quando a gente apresentou as imagens, permaneceu em silêncio", afirmou a delegada.

Já a secretária informou ter lembrado da parada, mas, questionada sobre o que teria sido essa conversa de 17 segundos, ela afirmou que não prestou atenção. 

"A passageira disse: 'Ah, realmente, o carro teve uma parada lá e eu percebi quando o motorista pegou ou recebeu alguma entrega', e questionada se ela reconheceria quem era essa pessoa da moto que estava pilotando, ela disse que não", detalhou a delegada.

O homem assumiu que era ele que estava na moto e que realmente tinha feito um prévio encontro com o filho, mas sob a justificativa de que fariam uma entrega de canetas emagrecedoras e que essa entrega seria feita em Gaibu. Relatou, ainda, que não teria mencionado antes com medo da comercialização ilícita.

As imagens mostraram que o motociclista retornou pela via em curto espaço de tempo, divergindo do relato de entrega de medicamento em Gaibu. O homem teria dito que voltou após o filho pedir para ele buscar uma maquineta de cartão de crédito.

"O pai afirmou que não viu a ação e justificou o retorno dele com essa desculpa de dizer que tinha que pegar essa maquineta do cartão de crédito", relatou a delegada.

Ao ser questionada se os envolvidos teriam forjado a ação, a delegada destacou que "a conclusão foi nesse sentido", e que não ficou claro para a polícia o motivo e intenção. Ressaltou, também, que a secretária correu risco, apesar da farsa.

"Não foi uma pedrada, foi um disparo de uma pessoa que estava sozinha numa moto, pilotando no escuro. A pessoa que efetuou os disparos assumiu esse risco, quem estava dentro também. É muito subjetivo, a gente não pode avaliar do porquê de uma pessoa assumir isso. Mesmo a vítima tendo consciência, o motociclista vai responder pela tentativa", detalhou a delegada.

Os envolvidos foram responsabilizados de acordo com a conduta no crime. A mulher e o motorista vão ser responsabilizados por fraude processual, falsa comunicação de crime e denunciação caluniosa. Já o motorista, piloto da moto, que efetuou dois disparos, foi denunciado por fraude processual e tentativa de homicídio.

A arma usada no crime não foi encontrada. "O procedimento, o inquérito, já foi concluído, já foi remetido ao Ministério Público. Agora fica a cargo da promotoria de indiciar e analisar a conduta, a tipificação e seguir para a Justiça", afirmou Myrthor Andrade.

Secretária afastada
Por meio de nota, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho informou que tomou conhecimento das informações divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco sobre o caso e que, diante dos fatos apresentados e enquanto as investigações seguem em andamento, a gestão determinou o afastamento da secretária e do motorista citado no caso.

“A Prefeitura reforça que acompanhará o andamento das investigações e, caso haja confirmação de conduta irregular e responsabilização dos envolvidos, adotará todas as medidas administrativas cabíveis. A gestão municipal reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito à população”, ressalta o comunicado.

Confira íntegra da nota:
“A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho tomou conhecimento, nesta segunda-feira, das informações divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco, sobre o caso envolvendo a então secretária da Mulher, Aline Melo.

Diante dos fatos apresentados e enquanto as investigações seguem em andamento pelas autoridades competentes, a gestão determinou o afastamento da então secretária e do motorista citado no caso.

A Prefeitura reforça que acompanhará o andamento das investigações e, caso haja confirmação de conduta irregular e responsabilização dos envolvidos, adotará todas as medidas administrativas cabíveis.

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito à população.”

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