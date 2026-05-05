Ataque contra suposta 'narcolancha' no Caribe deixa dois mortos, diz EUA
Mensagem do Comando Sul na rede social X é acompanhada de um vídeo em preto e branco, no qual se observa uma lancha em alta velocidade e o impacto de um míssil que a destruição
As Forças Armadas americanas atacaram, na noite de segunda-feira (4), uma suposta lancha do narcotráfico no Caribe, deixando dois tripulantes mortos, anunciou o Pentágono.
Os Estados Unidos justificam estas operações como ataques a grupos “narcoterroristas”. O balanço provisório é de ao menos 187 mortos desde que elas nasceram em setembro.
On May 4, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/8S1feXpSiL— U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026
"A inteligência confirmou que um embarque transitava por rotas conhecidas do narcotráfico no Caribe e participou de operações de narcotráfico. Dois narcoterroristas do sexo masculino morreram durante esta ação. Nenhum militar americano ficou ferido", explicou o comunicado do Comando Sul.
A mensagem na rede social X é acompanhada de um vídeo em preto e branco, no qual se observa uma lancha em alta velocidade e o impacto de um míssil que a destruição.
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O governo do presidente americano, Donald Trump, não apresenta provas contundentes que permitam afirmar que os navios atacados estavam envolvidos em atividades de tráfico de drogas.
Especialistas em direito internacional e grupos de direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente equivalem a "execuções extrajudiciais", pois aparentemente têm como alvo civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos.
O governo de Donald Trump invocou os mesmos procedimentos que os governos anteriores utilizaram durante anos em países como Iêmen ou Somália para eliminar supostos terroristas, sem dar mais detalhes.