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Estados Unidos

Ataque contra suposta 'narcolancha' no Caribe deixa dois mortos, diz EUA

Mensagem do Comando Sul na rede social X é acompanhada de um vídeo em preto e branco, no qual se observa uma lancha em alta velocidade e o impacto de um míssil que a destruição

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Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados UnidosPentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos - Foto: Daniel Slim / AFP

As Forças Armadas americanas atacaram, na noite de segunda-feira (4), uma suposta lancha do narcotráfico no Caribe, deixando dois tripulantes mortos, anunciou o Pentágono.

Os Estados Unidos justificam estas operações como ataques a grupos “narcoterroristas”. O balanço provisório é de ao menos 187 mortos desde que elas nasceram em setembro.

 

"A inteligência confirmou que um embarque transitava por rotas conhecidas do narcotráfico no Caribe e participou de operações de narcotráfico. Dois narcoterroristas do sexo masculino morreram durante esta ação. Nenhum militar americano ficou ferido", explicou o comunicado do Comando Sul.

A mensagem na rede social X é acompanhada de um vídeo em preto e branco, no qual se observa uma lancha em alta velocidade e o impacto de um míssil que a destruição.

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O governo do presidente americano, Donald Trump, não apresenta provas contundentes que permitam afirmar que os navios atacados estavam envolvidos em atividades de tráfico de drogas.

Especialistas em direito internacional e grupos de direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente equivalem a "execuções extrajudiciais", pois aparentemente têm como alvo civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos.

O governo de Donald Trump invocou os mesmos procedimentos que os governos anteriores utilizaram durante anos em países como Iêmen ou Somália para eliminar supostos terroristas, sem dar mais detalhes.

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