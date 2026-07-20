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guerra Ataque da Ucrânia contra Moscou deixa 10 feridos e incendeia polo industrial A Ucrânia lançou mais de 400 drones contra a região de Moscou, dos quais 85 foram destruídos nos subúrbios da capital russa e os demais foram interceptados

Moscou e sua região sofreram, durante a noite de domingo, um grande ataque com drones ucranianos que deixou 10 feridos, entre eles três chineses, e provocou um incêndio em um importante complexo industrial, informaram autoridades nesta segunda-feira (20).

A Ucrânia lançou mais de 400 drones contra a região de Moscou, dos quais 85 foram destruídos nos subúrbios da capital russa e os demais foram interceptados, segundo o prefeito de Moscou Andrei Vorobyov.

"Após o ataque com drones contra a região de Moscou, dez pessoas ficaram feridas", entre elas uma menina de 11 anos, detalhou o governador regional, Andrei Vorobyov, no Telegram.

Também ficaram feridos três cidadãos chineses que foram hospitalizados, acrescentou.

O funcionário informou sobre danos em Domodedovo, Podolsk e Odintsovo, com residências e infraestruturas civis atingidas pela queda de drones.

O ataque causou ainda um incêndio no importante complexo industrial Iuzhnie Vrata, 30 km ao sul da capital russa e próximo à cidade de Domodedovo, informou no Telegram uma funcionária local, Ievguenia Khrustaliova.

Esse polo, um dos maiores da Rússia, conta com armazéns que ocupam 600.000 metros quadrados, afirma seu site oficial.

A cidade de Domodedovo abriga um dos aeroportos internacionais de Moscou.

O Comitê de Investigação da Rússia anunciou a abertura de um processo por "atentado" em decorrência desse "ataque maciço das forças ucranianas na região de Moscou".

Os ataques ocorreram depois que a capital ucraniana, Kiev, foi atingida no fim de semana por mísseis balísticos, segundo o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que lamentou um morto e 16 feridos.

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