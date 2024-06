Ataque de cães "ferais" deixa 23 animais mortos em zoológico no Chile

A- A+

O ataque de três cães "ferais" ocasionou a morte de 21 cervos e dois pavões-reais no interior de um zoológico municipal no centro do Chile, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (10).

Os animais foram atacados no domingo dentro de suas jaulas "por cães ferais", cuja origem "está sendo determinada na investigação", declarou Valeria Melipillán, prefeita da cidade de Quilpué, a 130 km de Santiago.

Durante a madrugada, os cães teriam escavado a terra para chegar às jaulas dos animais, matando-os em seguida.

O zoológico de Quilpué, na região de Valparaíso, tem quatro hectares de extensão e abriga 549 animais no total.

O ataque acontece quando o país discute uma lei para permitir o abate de cães ferais, responsáveis por diversos ataques mortais à fauna silvestre e a humanos nos últimos anos.

Um projeto que permitiria a caça de qualquer cão que nasceu ou retornou a seu estado selvagem, "vivendo sem supervisão ou controle direto de seres humanos", foi rechaçado por uma maioria arrasadora em abril, em seu primeiro trâmite na Câmara dos Deputados.

A iniciativa é defendida por diversos ativistas ambientais, que denunciam graves consequências à fauna nativa causadas por cães ferais.

