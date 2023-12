A- A+

Ataque Ataque de drone atinge navio na costa da Índia, diz agência De acordo com a empresa militar britânica de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido e de segurança marítima Ambrey, o navio estava ligado a Israel

Um ataque de drone danificou um navio mercante no Oceano Índico neste sábado (23), mas não causou vítimas. A informação foi divulgada por duas agências marítimas, com uma delas relatando que o navio estava ligado a Israel.

O ataque não reclamado na costa da Índia causou um incêndio a bordo.

De acordo com a empresa militar britânica de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido e de segurança marítima Ambrey, o "navio-tanque de produtos químicos/produtos com bandeira da Libéria... era afiliado a Israel".

Veja também

