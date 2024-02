Ataque de drone russo mata 7 pessoas na Ucrânia, incluindo 3 crianças

A- A+

Sete pessoas morreram, incluindo três crianças, num ataque de drones russos a uma estação de serviço em Kharkiv, no leste da Ucrânia, provocando incêndios e danificando infraestruturas e casas residenciais, disseram autoridades regionais neste sábado.

"Infelizmente, o número de mortos nos ataques dos ocupantes em Kharkiv subiu para sete", afirmou Oleg Sinegoubov na plataforma de mensagens Telegram.

"Entre eles estão três crianças, uma de 7 anos, uma de 4 e um bebé de cerca de seis meses", acrescentou.

O incêndio causado pelo ataque alastrou a 14 casas e levou à retirada de cerca de 50 pessoas, disse o presidente da Câmara da cidade, Igor Terekhov.

Oleksandr Filchakov, chefe da promotoria de Kharkiv, disse em um vídeo postado no aplicativo de mensagens Telegram que três drones atingiram um “objeto de infraestrutura” no distrito de Nemyshlianskyi, por volta das 23h, no horário local (18h, no horário de Brasília), na sexta-feira.

