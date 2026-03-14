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GUERRA

Ataque de drones foi direcionado à base militar no aeroporto de Bagdá

Uma fonte de segurança informou à AFP que os drones "miraram na base militar", mas foram derrubados logo

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Ataque de misseis já havia atingido a embaixada dos EUA em Bagdá Ataque de misseis já havia atingido a embaixada dos EUA em Bagdá  - Foto: AFP

Um ataque de drones neste sábado (14) à noite teve como alvo o complexo do aeroporto de Bagdá, que abriga uma base militar e uma instalação diplomática dos EUA, disseram duas fontes de segurança à AFP.

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Uma fonte de segurança informou à AFP que os drones "miraram na base militar", mas foram derrubados logo fora do complexo — que anteriormente abrigava tropas da coalizão liderada pelos EUA contra o jihadismo —, enquanto uma segunda fonte afirmou que a queda de um drone provocou um grande incêndio na área externa.

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