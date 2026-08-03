Seg, 03 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Ataque de drones da Ucrânia em praia da Rússia deixa sete mortos, incluindo três crianças

Anteriormente, tanto a Ucrânia quanto a Rússia afirmaram que não atacam deliberadamente civis na guerra entre os dois países

Reportar Erro
O presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Genya Savilov/AFP

Um ataque de drones realizado pela Ucrânia deixou sete pessoas mortas, sendo três delas crianças, em um resort de praia na cidade de Gelendzhik, de acordo com o governo da Rússia. Outras 40 pessoas ficaram feridas no local, que fica às margens do Mar Negro.

De acordo com a agência de notícias Reuters, vídeos nas redes sociais mostram o que parece ser um drone colidindo com uma área movimentada de uma praia em Gelendzhik, acompanhado por uma forte explosão. Os vídeos foram verificados pela agência.

Leia também

• Ataques entre Ucrânia e Rússia provocaram 14 mortes

• Ucrânia volta a atacar gigante do comércio eletrônico russo Wildberries

O governo ucraniano não comentou sobre o ataque até o momento. Anteriormente, tanto a Ucrânia quanto a Rússia afirmaram que não atacam deliberadamente civis na guerra entre os dois países, iniciada em fevereiro de 2022.

"O que ocorreu hoje é um ataque direcionado do regime de Kiev contra a população civil, que não tem qualquer relação com a infraestrutura militar. Um ato terrorista cínico e desumano contra crianças não pode ter justificativa", afirmou nas redes sociais Veniamin Kondratyev, governador da região de Krasnodar, onde fica a cidade atingida.

Kondratyev relatou que, dos 40 feridos, 17 estão sendo atendidos em unidades de saúde. O político prestou condolências aos familiares das vítimas e prometeu dar toda a assistência que for necessária a eles.

Anteriormente, Kondratyev havia mencionado a queda de fragmentos de drone, uma expressão que geralmente sugere que as defesas aéreas russas abateram um drone ucraniano. Não ficou claro, neste caso, se a Rússia havia utilizado interferência eletrônica ou outros métodos de defesa aérea para tentar alterar a trajetória do drone antes que ele se chocasse contra a praia.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou a Ucrânia de recorrer ao terrorismo, segundo a agência de notícias estatal Tass.

Em julho, a Rússia acusou as forças de Kiev de matar 11 pessoas, incluindo quatro crianças, em um ataque a um acampamento de férias em uma parte da região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, controlada pela Rússia.

Nos últimos meses, a Rússia intensificou a ofensiva contra centros urbanos ucranianos. A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que junho foi o mês mais letal para civis na Ucrânia desde abril de 2022, refletindo o aumento dos bombardeios de longo alcance promovidos por Moscou.

A Ucrânia intensificou nos últimos meses os ataques de longo alcance no interior da Rússia, visando principalmente refinarias de petróleo e armazéns de comércio eletrônico. As forças armadas da Ucrânia afirmam que a campanha é voltada a fazer com que os russos sintam o custo da guerra.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter