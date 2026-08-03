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Mundo Ataque de drones da Ucrânia em praia da Rússia deixa sete mortos, incluindo três crianças Anteriormente, tanto a Ucrânia quanto a Rússia afirmaram que não atacam deliberadamente civis na guerra entre os dois países

Um ataque de drones realizado pela Ucrânia deixou sete pessoas mortas, sendo três delas crianças, em um resort de praia na cidade de Gelendzhik, de acordo com o governo da Rússia. Outras 40 pessoas ficaram feridas no local, que fica às margens do Mar Negro.

De acordo com a agência de notícias Reuters, vídeos nas redes sociais mostram o que parece ser um drone colidindo com uma área movimentada de uma praia em Gelendzhik, acompanhado por uma forte explosão. Os vídeos foram verificados pela agência.

O governo ucraniano não comentou sobre o ataque até o momento. Anteriormente, tanto a Ucrânia quanto a Rússia afirmaram que não atacam deliberadamente civis na guerra entre os dois países, iniciada em fevereiro de 2022.

"O que ocorreu hoje é um ataque direcionado do regime de Kiev contra a população civil, que não tem qualquer relação com a infraestrutura militar. Um ato terrorista cínico e desumano contra crianças não pode ter justificativa", afirmou nas redes sociais Veniamin Kondratyev, governador da região de Krasnodar, onde fica a cidade atingida.

Kondratyev relatou que, dos 40 feridos, 17 estão sendo atendidos em unidades de saúde. O político prestou condolências aos familiares das vítimas e prometeu dar toda a assistência que for necessária a eles.

Anteriormente, Kondratyev havia mencionado a queda de fragmentos de drone, uma expressão que geralmente sugere que as defesas aéreas russas abateram um drone ucraniano. Não ficou claro, neste caso, se a Rússia havia utilizado interferência eletrônica ou outros métodos de defesa aérea para tentar alterar a trajetória do drone antes que ele se chocasse contra a praia.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou a Ucrânia de recorrer ao terrorismo, segundo a agência de notícias estatal Tass.

Em julho, a Rússia acusou as forças de Kiev de matar 11 pessoas, incluindo quatro crianças, em um ataque a um acampamento de férias em uma parte da região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, controlada pela Rússia.

Nos últimos meses, a Rússia intensificou a ofensiva contra centros urbanos ucranianos. A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que junho foi o mês mais letal para civis na Ucrânia desde abril de 2022, refletindo o aumento dos bombardeios de longo alcance promovidos por Moscou.

A Ucrânia intensificou nos últimos meses os ataques de longo alcance no interior da Rússia, visando principalmente refinarias de petróleo e armazéns de comércio eletrônico. As forças armadas da Ucrânia afirmam que a campanha é voltada a fazer com que os russos sintam o custo da guerra.

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