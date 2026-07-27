Ataque de drones ucranianos mata duas pessoas no sul da Rússia
Outras cinco pessoas, incluindo um adolescente, sofreram ferimentos
Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas durante a noite em um ataque com drones ucranianos em Rostov-do-Don, no sul da Rússia, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (27).
"O ataque aéreo noturno teve consequências trágicas. Duas pessoas, um casal, morreram em Rostov-do-Don", escreveu no Telegram o governador da região, Iuri Sliussar.
Outras cinco pessoas, incluindo um adolescente, sofreram ferimentos, acrescentou.
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As autoridades da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informaram nesta segunda-feira que 12 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, em um "ataque em larga escala" de drones ucranianos durante a noite.
Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em larga escala contra a Ucrânia, as negociações permanecem estagnadas e os dois países intensificam os ataques de longo alcance, com um número crescente de vítimas civis.