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guerra

Ataque de drones ucranianos mata duas pessoas no sul da Rússia

Outras cinco pessoas, incluindo um adolescente, sofreram ferimentos

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Ataque de drones ucranianos mata duas pessoas no sul da RússiaAtaque de drones ucranianos mata duas pessoas no sul da Rússia - Foto: Sergey Bobok / AFP

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas durante a noite em um ataque com drones ucranianos em Rostov-do-Don, no sul da Rússia, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (27).

"O ataque aéreo noturno teve consequências trágicas. Duas pessoas, um casal, morreram em Rostov-do-Don", escreveu no Telegram o governador da região, Iuri Sliussar.

Outras cinco pessoas, incluindo um adolescente, sofreram ferimentos, acrescentou.

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As autoridades da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informaram nesta segunda-feira que 12 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, em um "ataque em larga escala" de drones ucranianos durante a noite.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em larga escala contra a Ucrânia, as negociações permanecem estagnadas e os dois países intensificam os ataques de longo alcance, com um número crescente de vítimas civis.

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