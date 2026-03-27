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CHILE

Ataque de estudante em escola do Chile deixa funcionária morta e 4 feridos

O estudante de 18 anos atacou seus colegas de escola e dois funcionários que tentaram impedi-lo

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Familiares aguardam do lado de fora do Instituto Obispo Silva Lezaeta enquanto policiais fazem a segurança na entrada, após um aluno armado atacar colegas e professores em Calama, no norte do ChileFamiliares aguardam do lado de fora do Instituto Obispo Silva Lezaeta enquanto policiais fazem a segurança na entrada, após um aluno armado atacar colegas e professores em Calama, no norte do Chile - Foto: Julian Valdes / AFP

Um estudante matou com arma branca, nesta sexta-feira (27), a funcionária de uma escola no norte do Chile e deixou outros quatro feridos, três deles menores, em um ataque dentro de um colégio particular, informou o governo.

A agressão incomum, cujas motivações estão sob investigação, ocorreu enquanto as aulas eram ministradas na instituição de ensino, situada em Calama, cerca de 1.500 km ao norte de Santiago.

O estudante de 18 anos atacou seus colegas de escola e dois funcionários que tentaram impedi-lo.

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"Por enquanto, fomos informados do falecimento de uma inspetora do colégio", informou à imprensa Trinidad Steinert, ministra da Segurança. Entre os feridos há três estudantes e outra inspetora que se encontra "em uma situação grave", acrescentou.

A vítima fatal, de 59 anos, morreu no local do ataque.

O agressor portava "objetos afiados e pontiagudos" e spray de pimenta, acrescentou a ministra.

As aulas foram suspensas e toda a comunidade educativa foi evacuada.

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