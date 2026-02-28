A- A+

Ataque de EUA e Israel ao Irã: alvos eram aiatolá Khamenei e presidente do país, diz agência

O ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra o Irã teve como alvos o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, de acordo com a agência Reuters, que atribui a informação a uma autoridade israelense.

A agência de notícias diz que a mesma fonte afirmou que Khamenei não estaria em Teerã no momento dos ataques e teria sido transferido a local seguro.

A Reuters também cita uma fonte iraniana que teria dito que vários comandantes da Guarda Revolucionária do Irã e autoridades políticas teriam sido mortas na ação, mas a agência ressaltou não ter conseguido confirmar a informação de forma independente

O jornal The New York Times publicou uma foto de satélite que mostra danos e fumaça preta em uma área que pertenceria ao complexo de segurança de Khamenei. A imagem, capturada pelo sistema de satélite da Airbus na manhã de sábado, mostra edifícios destruídos no local, que costuma abrigar o Líder Supremo iraniano.

A ação conjunta acontece após semanas de ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de lançar um grande ataque contra o país. A expectativa é que a operação se estenda ao longo de vários dias.

Em um vídeo de oito minutos divulgado após o anúncio dos ataques militares ao Irã, Trump alertou que Teerã "deve abaixar as armas ou enfrentar uma morte certa".

Segundo a imprensa iraniana, todo o território está sob ataque. O exército israelense fala em "dezenas de alvos militares" atingidos até o momento.

A mídia estatal do Irã afirmou que os ataques de Estados Unidos e Israel atingiram um número crescente de cidades e alvos no país.

Colunas de fumaça foram vistas sobre Teerã após ataques diretos, com relatos de explosões dentro ou nas proximidades de grandes cidades como Isfahan, Shiraz e Tabriz.

