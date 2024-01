A- A+

Guerra Ataque de Israel no Líbano mata Saleh al-Arouri, número 2 da ala política da Hamas Cofundador da ala militar do Hamas, as Brigadas Izzedine Al-Qassam, Arouri era vice de Ismail Haniyeh e chefe de operações na Cisjordânia

Um ataque de Israel com um drone contra um escritório do grupo fundamentalista islâmico Hamas nos subúrbios de Beirute deixou quatro mortos e vários feridos nesta terça-feira no Líbano, incluindo Saleh al-Arouri, o número 2 do braço político da organização, informou a imprensa libanesa. Cofundador da ala militar do Hamas, as Brigadas Izzedine Al-Qassam, Arouri era vice de Ismail Haniyeh e chefe de operações na Cisjordânia.

"Um drone israelense hostil teve como alvo um escritório do Hamas em Al-Musharrafiya, perto de Al-Sharq Sweets, e várias pessoas ficaram feridas", informou a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA). Já a agência de notícias Al-Manar informou que entre os mortos estava al-Aruori.

De acordo com o jornal Haaretz, os EUA designaram Arouri como um terrorista global em setembro de 2015, bloqueando todos seus bens e interesses sujeitos à jurisdição dos EUA e proibindo os cidadãos dos EUA de se envolver em quaisquer transações com ele.

A decisão foi tomada um ano depois de Arouri ter anunciado a responsabilidade do Hamas pelos ataques de junho de 2014, nos quais três adolescentes israelenses foram sequestrados e mortos na Cisjordânia, incluindo Naftali Fraenkel, cidadão americano-israelense.

O canal de televisão libanês LBCI informou que um membro do Birô Político da Jihad Islâmica, Ahsan Attia, nega que o secretário-geral Ziyad Al-Nakhalah tenha sido atingido na explosão em Beirute. Segundo Attia, Al-Nakhalah está em boas condições.

