Dom, 17 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo16/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Puebla

Ataque deixa 10 mortos em zona rural do México

Autoridades não revelaram detalhes sobre a motivação do crime

Reportar Erro
Novo ataque com armas no México deixou 10 mortos na região de Puebla Novo ataque com armas no México deixou 10 mortos na região de Puebla  - Foto: Google Maps/Reprodução

Um novo ataque com armas no México deixou 10 mortos em uma zona rural do centro do país, informou neste domingo (17) o governo do estado de Puebla.

Seis homens, três mulheres e uma menor de idade morreram no tiroteio em uma casa do município de Tehuitzingo, a quase 200 quilômetros da Cidade do México, afirmou a Secretaria de Segurança local em um comunicado.

A Procuradoria estadual acrescentou que nove pessoas morreram no local, atingidas "por projétil de arma de fogo" e uma mulher faleceu quando era levada para o hospital.

Leia também

• Qualquer idiota que fala contra o sistema é aplaudido, afirma Lula ao Washington Post

• Ucrânia ataca a Rússia com 600 drones

• Filho de Abbas eleito para o comitê central da Autoridade Palestina

"Temos como linha de investigação que foi uma questão familiar", disse a procuradora do estado de Puebla, Idamis Pastor.

As autoridades não revelaram mais detalhes sobre a motivação do crime.

Idamis Pastor afirmou que seis vítimas eram integrantes de uma família e as outras quatro eram "trabalhadores".

Soldados, guardas nacionais e policiais estaduais foram mobilizados "para esclarecer o ocorrido e prender os responsáveis", acrescentou a Secretaria de Segurança.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter