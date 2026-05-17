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Puebla Ataque deixa 10 mortos em zona rural do México Autoridades não revelaram detalhes sobre a motivação do crime

Um novo ataque com armas no México deixou 10 mortos em uma zona rural do centro do país, informou neste domingo (17) o governo do estado de Puebla.

Seis homens, três mulheres e uma menor de idade morreram no tiroteio em uma casa do município de Tehuitzingo, a quase 200 quilômetros da Cidade do México, afirmou a Secretaria de Segurança local em um comunicado.

A Procuradoria estadual acrescentou que nove pessoas morreram no local, atingidas "por projétil de arma de fogo" e uma mulher faleceu quando era levada para o hospital.

"Temos como linha de investigação que foi uma questão familiar", disse a procuradora do estado de Puebla, Idamis Pastor.

As autoridades não revelaram mais detalhes sobre a motivação do crime.

Idamis Pastor afirmou que seis vítimas eram integrantes de uma família e as outras quatro eram "trabalhadores".

Soldados, guardas nacionais e policiais estaduais foram mobilizados "para esclarecer o ocorrido e prender os responsáveis", acrescentou a Secretaria de Segurança.

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