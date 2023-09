A- A+

conflito Ataque deixa 17 mortos perto de Cartum, capital do Sudão Cerca de 7.500 pessoas morreram desde o início da guerra no Sudão

Pelo menos 17 civis morreram, nesta terça-feira (12), em um ataque em um subúrbio perto de Cartum, capital do Sudão, atribuído por testemunhas aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), disse uma fonte médica.

Segundo testemunhas contactadas por telefone pela AFP, de Wad Madani, a 200 quilômetros de Cartum, os paramilitares dispararam obuses no distrito Karary de Omdourman, um subúrbio no noroeste.

"Dezessete civis morreram" no ataque, disse uma fonte médica.

Quase 7.500 pessoas morreram desde o início, em 15 de abril, da guerra no Sudão entre as FAR, do general Mohamed Hamdan Daglo, e o Exército liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, de acordo com balanço da ONG Armed Conflict Location & Event Data Project ( Acled).

O número real de vítimas pode ser muito maior, porque muitas áreas do país estão completamente isoladas do mundo, e ambos os lados se recusam a comunicar suas perdas. Os combates, que acumulam quase cinco milhões de deslocados e refugiados, agravaram a crise humanitária no país, um dos mais pobres do mundo.

