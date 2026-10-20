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Tragédia

Ataque do Exército sudanês contra mercado deixa 53 mortos

País está no meio de uma guerra brutal entre o Exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, que começou em abril de 2023

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A família de Othman Omar Abdelrazik e Omar Abkar Abdelrazik, mortos em ataques aéreos a uma mina de ouro na fronteira entre o Sudão e o Egito em 11 de outubro, recebe condolências em sua casa em Wad al-Hulaywah, estado de Kassala, no leste do SudãoA família de Othman Omar Abdelrazik e Omar Abkar Abdelrazik, mortos em ataques aéreos a uma mina de ouro na fronteira entre o Sudão e o Egito em 11 de outubro, recebe condolências em sua casa em Wad al-Hulaywah, estado de Kassala, no leste do Sudão - Foto: AFP/Divulgação

Um ataque com drone do Exército sudanês deixou 53 mortos em um mercado de uma área disputada entre o Sudão e o Sudão do Sul, informaram as autoridades locais nesta terça-feira (20).

O país está no meio de uma guerra brutal entre o Exército oficial e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, que começou em abril de 2023. O distrito de Abyei é reivindicado tanto pelo Sudão quanto pelo Sudão do Sul, que se separou de seu vizinho do norte em 2011, após décadas de conflito.

Em um comunicado, a administração do distrito de Abyei acusou o Exército de lançar "22 munições no coração de uma zona comercial muito movimentada" na segunda-feira (19). O balanço inicial é de 53 mortos e 27 feridos, acrescenta a nota.

"As vítimas incluem civis vulneráveis, entre elas mulheres, crianças, idosos, comerciantes locais (...) e refugiados sudaneses que buscaram abrigo contra o conflito regional", informaram as autoridades.

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Entre domingo e segunda-feira (19), os ataques no Sudão mataram mais de 100 pessoas.

Partes do distrito de Abyei estão sob controle do Movimento de Libertação do Povo do Sudão-Norte (SPLM-N), uma dissidência da organização que lutou pela independência de Juba.

O grupo está dividido em dois, e cada facção apoia lados opostos na guerra do Sudão.

O Ministério das Relações Exteriores do Sudão do Sul anunciou ter convocado o embaixador sudanês devido ao ataque. A pasta acusou o Exército sudanês de atacar diferentes pontos do mercado.

A guerra no Sudão desencadeou uma das piores crises humanitárias do mundo e provocou a morte de centenas de milhares de pessoas.

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