Guerra no oriente médio Ataque do Hamas: fiéis da igreja Lagoinha de Piratininga estão entre os brasileiros em Israel Caravana liderada pelo casal Fellipe e Maria Valadão, com 103 pessoas, está em hotel e espera voltar ao Brasil nesta quarta

Uma caravana com 103 pessoas, liderada pelos pastores Fellipe e Mariana Valadão, da igreja Lagoinha de Piratinga, em Niterói, foi surpreendida pelo ataque do grupo extremista Hamas a Israel, no último sábado, informou postagem do perfil oficial da instituição. Segundo uma das integrantes do grupo que está no país, há previsão de retorno ao Brasil em voo particular nesta quarta-feira (11).

Em live realizada pelo Instagram, na segunda-feira (9), o casal Valadão tranquilizou os seguidores, afirmando que todo o grupo estava protegido dentro de um hotel. Apesar da tensão e da expectativa de voltar para casa, os fiéis estão otimistas, segundo ele.

—Estamos aqui na Terra Santa e vamos voltar em 2024. O que podemos fazer nesse momento é orar. Israel tem um dos maiores exércitos do mundo e tenho certeza de que a resposta será imediata. Estamos em corrente de fé para que todos os brasileiros possam voltar para casa em paz. Estamos passando por um momento de pressão emocional e espiritual. Precisamos estar muito tranquilos para darmos segurança ao grupo — disse o pastor durante a transmissão, que teve mais de quatro mil visualizações.

Numa postagem nesta terça-feira (10), Andressa Pires, do Rio de Janeiro, uma das integrantes da Caravana Novos Começos, afirmou que há previsão de que o grupo retorno ao Brasil em voo particular amanhã. Ao Globo, a jovem disse que o grupo não está passando dificuldades.

— Estão cuidando hiperbem da gente, estão sempre nos orientando, dando informações sobre o que está acontecendo. Aqui não está nos faltando nada. Temos almoço, café da manhã, janta. Todos estão aqui supertranquilos, estamos muito confiantes em nossa volta para o Brasil. Estamos cercados de oração pelo Brasil inteiro — disse.

