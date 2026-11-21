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internacional Ataque do Irã atinge instalação industrial civil no Bahrein e provoca incêndio Em paralelo, a Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter bombardeado duas bases militares dos Estados Unidos em território barenita, segundo a agência de notícias Fars

Um ataque atribuído ao Irã atingiu uma instalação industrial civil no Bahrein neste sábado e provocou um incêndio no local, informou o Ministério do Interior do país árabe em comunicado divulgado na rede social X. De acordo com a pasta, equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para controlar as chamas e os levantamentos preliminares apontam apenas danos materiais, sem registro de mortos ou feridos.

Em paralelo, a Guarda Revolucionária iraniana afirmou ter bombardeado duas bases militares dos Estados Unidos em território barenita, segundo a agência de notícias Fars.

As autoridades do Bahrein ainda não divulgaram a identidade da planta atingida nem a dimensão exata dos prejuízos operacionais, destacando que os trabalhos de combate ao fogo prosseguiam durante a tarde. O episódio ocorre em meio à intensificação das ofensivas iranianas no Golfo Pérsico contra a nação que abriga a sede da Quinta Frota da Marinha dos EUA, alvo recorrente desde a eclosão da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã em 28 de fevereiro de 2026.

Conforme a Associated Press, a última semana já havia sido marcada por sucessivos incidentes na região, incluindo a reivindicação iraniana de ações com drones contra radares americanos e a base de Al-Riffa nos dias 13 e 15 de novembro, além de novos alertas aéreos e interceptações registrados entre terça, 17, e quarta-feira, 18.

Ao longo da guerra, a infraestrutura energética e industrial do Bahrein já havia sido alvejada em outras ocasiões, afetando ativos da companhia petroquímica Gulf Petrochemical Industries Company (Gpic) e da refinaria estatal Bapco.

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