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Estados Unidos Ataque dos EUA deixa quatro motos e 50 feridos em casamento no Irã As vítimas eram convidados

Quatro pessoas morreram, inclusive uma criança, e mais de 50 ficaram feridas enquanto assistiam a uma cerimônia de casamento, que foi atingida por um ataque dos Estados Unidos no sul do Irã, informou o Crescente Vermelho iraniano nesta terça-feira (1º).

Estilhaços dos mísseis americanos impactaram uma casa na província de Hormozgan, onde era "celebrado um casamento", detalhou a organização no X.

Quatro pessoas morreram, inclusive uma criança pequena, e mais de 50 ficaram feridas, acrescentou.

Um vídeo divulgado em uma conta do governo iraniano mostrou uma grande quantidade de escombros e danos no que foi descrito como o local do casamento após o ataque americano.

Ao fundo, ouviam-se gritos de pessoas.

Ahmad Nafisi, vice-governador da província de Hormozgan, tinha reportado dois mortos anteriormente.

O fato ocorreu na cidade de Kuhestak, no condado de Sirik, localizado ao longo do estratégico Estreito de Ormuz.

Nesta terça-feira, os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã pela segunda vez em poucos dias.

Os ataques ocorreram depois de "tentativas recentes de agressão por parte de (a Guarda Revolucionária iraniana) contra embarcações comerciais no Estreito de Ormuz e contra militares americanos destacados na região", destacou no X o Comando Central dos Estados Unidos.

A imprensa iraniana reportou, nesta terça, explosões em várias cidades ao longo e a leste de Ormuz, assim como em um aeroporto da província meridional de Kerman.

Os Estados Unidos entraram em guerra com o Irã em 28 de fevereiro quando lançaram, juntamente com Israel, uma série de ataques em território iraniano.

Os diálogos entre os dois países estão estagnados atualmente, após o fracasso de um protocolo de acordo assinado por Washington e Teerã em junho.

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