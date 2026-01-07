A- A+

Mundo Ataque dos EUA na Venezuela deixou 100 mortos, diz ministro Os Estados Unidos realizaram um ataque em território venezuelano no dia 3 de janeiro

O ataque dos Estados Unidos em 3 de janeiro na Venezuela, que propiciou a captura de Nicolás Maduro e sua esposa, deixou 100 mortos e uma quantidade similar de feridos, disse o ministro do Interior nesta quarta-feira (7).

"Até agora, até agora, e digo até agora, há 100 mortos, 100, e uma quantidade parecida de feridos. Terrível o ataque contra o nosso país", disse o ministro Diosdado Cabello durante seu programa de televisão semanal.

Veja também