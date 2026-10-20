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Guerra no Oriente Médio Ataque dos Houthis a campo militar no Iêmen deixa 73 mortos e mais de 200 feridos Nesta terça-feira (20), a Arábia Saudita informou ter interceptado um míssil balístico lançado pelo grupo após um alerta e uma explosão ouvida na região de Riad, perto do Aeroporto Internacional Rei Khalid

O número de mortos em um ataque dos Houthis a um campo de treinamento militar do governo no sul do Iêmen subiu para 73, todos novos recrutas, informou nesta terça-feira (20) o governador da província de Shabwa, Awad Ibn al-Wazir. Foi o ataque mais letal desde a retomada da escalada de combates no país, há três meses. Mais de 200 pessoas ficaram feridas.

Segundo o governador, os recrutas tinham entre 18 e 20 anos, e alguns permaneciam desaparecidos após o bombardeio com mísseis balísticos contra o campo de al-Alam, na segunda-feira.

Os militares estavam em formação para um treinamento quando foram atingidos. A unidade preparava jovens para atuar na segurança da província, e não em operações de combate. "Isso não tinha nada a ver com as linhas de frente", afirmou Ibn al-Wazir

O governo de Shabwa informou que três mísseis balísticos atingiram a instalação. Os Houthis, apoiados pelo Irã, reivindicaram o ataque e disseram ter causado dezenas de vítimas, sem detalhar os números. Segundo outro funcionário do governo, parte dos feridos foi transferida em estado crítico para hospitais de outras províncias.

O episódio ocorre em meio à intensificação do conflito desde julho, quando forças do governo reconhecido internacionalmente e da coalizão liderada pela Arábia Saudita bombardearam o aeroporto de Sanaa, controlado pelos Houthis, rompendo a trégua de 2022.

Nesta terça-feira (20), a Arábia Saudita informou ter interceptado um míssil balístico lançado pelo grupo após um alerta e uma explosão ouvida na região de Riad, perto do Aeroporto Internacional Rei Khalid.

A guerra civil no Iêmen começou em 2014, quando os Houthis tomaram Sanaa e obrigaram o governo a deixar a capital. A coalizão saudita interveio em 2015. Desde então, o conflito deixou mais de 150 mil mortos e provocou uma das piores crises humanitárias do mundo.

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