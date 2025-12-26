A- A+

CISJORDÂNIA OCUPADA Ataque executado por palestino deixa dois mortos em Israel Homem atropelou idoso em Beit Shean e esfaqueou jovem em Ein Harod, segundo autoridades

Um palestino da Cisjordânia ocupada matou uma mulher e um homem em um ataque em duas etapas nesta sexta-feira (26) no norte de Israel, antes de ser baleado, informaram a polícia e os serviços de emergência.

O agressor, "um residente dos territórios da Autoridade Palestina", atropelou um homem de 68 anos em Beit Shean, antes de esfaquear uma jovem de cerca de 20 anos em Ein Harod, afirmou a polícia em um comunicado, que considera o caso um "ataque terrorista".

As duas vítimas morreram em consequência dos ferimentos, informou o Magen David Adom (MDA), equivalente israelense da Cruz Vermelha.

O serviço médico também indicou que um adolescente de 16 anos sofreu ferimentos leves após ser "atingido por um veículo".

Com a intervenção de um civil que passava pelo local, o suspeito foi baleado em Afula e levado a um hospital.

O Exército declarou que o agressor "se infiltrou em território israelense há vários dias".

O ministro da Defesa, Israel Katz, deu ao Exército a ordem de agir "com força" contra Qabatiya, a cidade do agressor.

Na quinta-feira, também na Cisjordânia ocupada, um reservista do Exército israelense vestido à paisana atropelou um palestino que rezava à beira de uma estrada. O civil sobreviveu.

