Ataque houthi deixa oito mortos no Iêmen
Os rebeldes também reivindicaram a autoria de um atentado contra uma instalação petroleira saudita
Oito pessoas morreram nesta sexta-feira (14) no Iêmen em um ataque de houthis rebeldes a um porto no Mar Vermelho, informou à AFP uma autoridade militar iemenita. Os rebeldes também reivindicaram a autoria de um atentado contra uma instalação petroleira saudita.
A trégua que manteve em pausa durante anos a guerra civil entre os huthis, apoiados pelo Irã, e as autoridades do Iêmen, apoiadas pela Arábia Saudita, pareceu ter sido rompida no mês passado, quando os rebeldes realizaram ataques letais contra áreas sob controle do governo.
Os rebeldes também declararam um bloqueio marítimo contra os portos sauditas, com ataques a navios no Mar Vermelho e à infraestrutura petroleira.
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Os houthis "dispararam cinco missões contra navios comerciais que descarregaram no porto, e dois deles estão em chamas", relatou a autoridade iemenita sobre o ataque ao porto. Entre as oito vítimas havia duas seguranças.
Os veículos houthis citaram uma fonte militar rebelde segundo a qual o grupo atacou uma instalação da Saudi Aramco na cidade saudita de Najran usando um drone, e que "a operação atingiu seu objetivo".
A ameaça houthi contra a navegação marítima e as instalações petroleiras sauditas coincidem com o bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz.