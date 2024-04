Ataque incomum contra capital da junta de Mianmar, sete drones derrubados

A- A+

As forças de segurança de Mianmar derrubaram sete drones nos céus de Naypyidaw nesta quinta-feira (4), afirmou a junta governante, um ataque incomum contra a capital construída pelos militares.

O Exército tomou o poder em um golpe de Estado em fevereiro de 2021 contra a líder civil Aung San Suu Kyi, que pôs fim a uma década de democracia no país.

Após a manobra, multiplicaram-se os confrontos armados com as minorias étnicas, assim como com as "Forças de Defesa Popular", de inspiração pró-democrática.

Precisamente, um grupo denominado "governo de unidade nacional" e dominado por deputados depostos no golpe de 2021 disse ter executado o ataque em conjunto com as "Forças de Defesa Popular".

Quatro drones dirigidos ao aeroporto de Naypyidaw e outros três que se aproximavam do bairro de Zayarthiri foram "derrubados e destruídos com sucesso", anunciou a equipe de comunicações do Exército, especificando que não houve vítimas ou danos materiais.

O incidente causou o fechamento temporário do aeroporto de Naypyidaw por volta das 10h00 locais (00h30 em Brasília), disse uma fonte do aeroporto, que pediu anonimato. Segundo essa pessoa, um dos drones derrubados carregava uma bomba.

A imprensa local informou que um grupo da área pertencente às Forças de Defesa Popular anunciou que havia lançado drones contra alvos do Exército em Naypyidaw. A AFP não conseguiu entrar em contato com esse grupo.

O "governo de unidade nacional" disse no Facebook que o ataque teve como alvo o quartel-general do exército e uma base aérea em Naypyidaw, acrescentando que os relatórios iniciais indicavam que havia feridos. A organização não forneceu detalhes sobre o tipo de drones utilizados.

