Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PETRÓLEO

Ataque iraniano contra petróleo saudita pode provocar uma resposta militar

O Ministério da Energia do país anunciou nesta segunda-feira a interrupção de algumas operações na enorme refinaria de Ras Tanura

Reportar Erro
Ataque iraniano contra petróleo saudita pode provocar uma resposta militarAtaque iraniano contra petróleo saudita pode provocar uma resposta militar - Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Um ataque coordenado do Irã contra a infraestrutura de petróleo da Arábia Saudita poderia desencadear uma resposta militar do reino, afirmou nesta segunda-feira (2) à AFP uma fonte próxima ao governo saudita.

A Arábia Saudita atacaria "a infraestrutura petrolífera iraniana se o Irã executasse um ataque coordenado contra a Aramco", a gigante estatal do petróleo, segundo a fonte.

O Ministério da Energia do país anunciou nesta segunda-feira a interrupção de algumas operações na enorme refinaria de Ras Tanura, às margens do Golfo, devido a um ataque que provocou um incêndio.

Leia também

• Guerra no Oriente Médio se intensifica com ataque de Israel ao Líbano

• Irã eleva para 153 número de estudantes mortas em ataque a escola

• Ataque a tiros no Texas deixa 3 mortos em potencial 'ato de terrorismo', diz FBI

Reportar Erro

Veja também

Newsletter