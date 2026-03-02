PETRÓLEO
Ataque iraniano contra petróleo saudita pode provocar uma resposta militar
O Ministério da Energia do país anunciou nesta segunda-feira a interrupção de algumas operações na enorme refinaria de Ras Tanura
Ataque iraniano contra petróleo saudita pode provocar uma resposta militar - Foto: Giuseppe Cacace / AFP
Um ataque coordenado do Irã contra a infraestrutura de petróleo da Arábia Saudita poderia desencadear uma resposta militar do reino, afirmou nesta segunda-feira (2) à AFP uma fonte próxima ao governo saudita.
A Arábia Saudita atacaria "a infraestrutura petrolífera iraniana se o Irã executasse um ataque coordenado contra a Aramco", a gigante estatal do petróleo, segundo a fonte.
O Ministério da Energia do país anunciou nesta segunda-feira a interrupção de algumas operações na enorme refinaria de Ras Tanura, às margens do Golfo, devido a um ataque que provocou um incêndio.