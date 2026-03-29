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GUERRA

Ataque iraniano contra usina elétrica no Kuwait matou um trabalhador indiano

Segundo o Ministério de Eletricidade do país, bombardeio também danificou um edifício no local

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Bombardeio atingiu o KuwaitBombardeio atingiu o Kuwait - Foto: IRIB TV / AFP

Um bombardeio iraniano contra uma usina de eletricidade no Kuwait matou um trabalhador indiano e danificou um edifício no local, informou, nesta segunda-feira (30, dados locais), o Ministério de Eletricidade do país do Golfo.
 

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“Um edifício de serviço em uma usina energética e de dessalinização de água foi atacado como parte da agressão iraniana contra o Estado do Kuwait, resultando na morte de um trabalhador indiano e em danos a materiais importantes ao edifício”, disse Fatima Abbas Jawhar Hayat, porta-voz do ministério.

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