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Guerra Ataque israelense contra a universidade em Gaza matou três pessoas Uma agência da Defesa Civil registrou outras quatro mortes em diferentes pontos do território palestino

Um ataque israelense contra uma universidade na Cidade de Gaza matou três pessoas neste domingo (25), segundos funcionários da instituição e de um hospital local, enquanto uma agência da Defesa Civil registrou outras quatro mortes em diferentes pontos do território palestino.

O hospital Al Shifa indicou que recebeu três corpos e atendeu oito feridos após o ataque com drone na Cidade de Gaza, o maior núcleo urbano da Faixa.

Duas fontes da Universidade Islâmica relataram que os mortos eram membros da equipe administrativa e que os feridos eram estudantes.

Consultado pela AFP, o Exército israelense afirmou que estava verificando as informações.

O Ministério da Educação de Gaza afirmou em um comunicado que os estudantes estavam assistindo às aulas no momento do ataque.

A instituição condenou o bombardeio e sustentou que o "ataque ocorre em um momento em que o setor do ensino superior enfrenta uma destruição quase total, com 95% dos prédios das instituições acadêmicas danificados em consequência da guerra".

“Nos últimos seis dias, dez estudantes e membros do corpo docente morreram sob fogo da ocupação”, acrescentou.

O porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal, informou que outras quatro pessoas morreram neste domingo: duas em um bombardeio em Khan Yunis (sul), uma em Deir al Balah (centro) e outra no norte de Gaza.

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